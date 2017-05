Amour Secret : résumés des épisodes 143 à 147

Episode 143

Elle blâme cette dernière pour ses injures mais Léonardo refuse fermement de discuter de cette affaire en dehors du bureau. Irène s’en va lorsqu’elle découvre que sa mère a quitté la maison des Ferrandiz. N’étant pas parvenu à retenir Irène, Léonardo s’enferme dans sa chambre laissant Alejandra seule au salon. Felipe avoue à Irène qu’il est amoureux d’elle mais cette dernière lui fait juste part de sa reconnaissance pour son aide à sa famille.



Episode 144

Carlos Ernesto se rend chez Trinidad pour offrir un travail d’assistante à Virginia. Trinidad refuse le travail en sachant très bien que sa fille en a besoin pour sa probation. Jorge aperçoit Maria Lucia et Ricardo dans le club et prévient Léo. Ce dernier se précipite au club. Il y croise Oriana qu’il ignore avant de confronter Ricardo et Maria Lucia.



Episode 145

Aucun bien de valeur n’a été dérobé et elle en déduit que ce sont les documents de Virginia que cherchait le voleur. Maria Lucia n’a pas pu s’empêcher d’entendre Trinidad et Virginia parler de leur secret. Elle les confronte mais ces dernières refusent de lui dire quoique ce soit.



Episode 146

Plus tard Zulay arrive et essaie de parler de la proposition de travail faite par Carlos à Virginia mais Trinidad arrive et les interrompt. Kéké, la fille de Léonardo est fiévreuse, un état dû apparemment à l’absence d’Irène. Jimena persuade Lucas et Miguel d’appeler Irène mais lorsque cette dernière arrive Agustina refuse de la laisser entrer.



Episode 147

Jimena intervient pour qu’elle rentre s’occuper de Rébéca. Leonardo et Irène discutent et il essaie de la convaincre de rentrer chez eux. Léo cherche Maria Lucia pour lui annoncer qu’Oriana est enceinte et aussi pour lui avouer son amour. Julio lui est en colère contre Léo et fait tout pour l’empêcher de parler à Maria Lucia seule. Léo reverra Maria Lucia seule pour lui déclarer son amour et lui demander une seconde chance. Jimena réussit à récupérer des mains de Agustina la lettre laissée par sa sœur avant sa mort.