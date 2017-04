Amour Secret : résumés des épisodes 139 à 142

En raison du débat présidentiel de ce mardi 2 mai à 19h, il n'y aura pas de diffusion de votre telenovela "Amour Secret".



Episode 139

Il va la retrouver chez sa mère mais Irène toujours fâchée refuse de le suivre. Elle décide de ne pas bouger pour que chacun d’entre eux puisse réfléchir. Agustina est en colère à cause de l’absence de Léonardo au diner d’hommage à sa défunte soeur et menace de révéler des secrets de famille.



Episode 140

Camacho, un brute travaillant pour Rodrigo, s’apprête à pénétrer chez les Gutierrez pour récupérer des documents mais l’arrivée de Léonardo sur les lieux met fin à son plan. Sandra, curieuse, demande à Maria Lucia de tout lui raconter à propos du garçon qu’elle a rencontré à l’université.



Episode 141

Voyant qu’elle est triste, Maribel et Virginia lui organisent un pique-nique pour lui redonner le sourire. Felipe qui ne peut cacher ses sentiments pour Irène les aide. Virginia découvre plus tard que Alejandra et Rodrigo sont amants. Léonardo est déçu et demande à Trinidad de parler à sa fille en son nom.



Episode 142

Le portrait de Rébéca est endommagé. Agustina est abattue et blâme Trinidad d’en être l’auteur. Cette dernière n’acceptant pas l’accusation décide de rentrer chez elle. Ricardo invite Maria Lucia à passer la journée dans un club dont ses parents sont membres. Alejandra discute avec Léonardo et essaie de flirter avec lui ; Irène arrive et les surprend.