Amour Secret : résumés des épisodes 129 à 133

Episode 129

Maria Lucia avoue à Irène qu’elle est amoureuse de Léo mais aussi en colère contre lui car c’est un courreur de jupons. Agustina a écouté la conversation et met en garde Léo contre maria Lucia. Il lui parle aussi de l’héritage laissé par Rébéca sa maman, héritage qu’Agustina ne veut partager qu’avec lui. Julio, caché derrière une porte écoute leur conversation. Léonardo conseille à ses enfants de faire attention à ce qu’ils disent à Agustina pour éviter qu’elle les punisse. Felipe et Rodrigo s’expliquent et plus tard ce dernier déboule chez Alejandra en colère.



Episode 130

Altair discute avec Maribel et lui donne des papiers de divorce pour qu’elle les fasse passer à Juan Pablo. Léonardo et Irène sont au lit et ce dernier lui fait part de son envie d’avoir un enfant avec elle. Virginia ment à sa fille Maria Lucia en lui disant qu’elle n’est que sa sœur mais plus tard Zulay qui lui conseillera de dira la vérité à sa fille au plus tôt. Adolfo va voir Jimena avant son voyage en Europe et tous les deux se disputent et se disent des vérités.



Episode 131

Léo confie à son ami Jorge qu’il ne veut pas s’engager auprès d’Oriana. Felipe découvre la vraie identité de Rodrigo, identité qu’ Irène confirmera plus tard. Virginia se rend dans la société Ferrandiz pour voir sa sœur et y croise Rodrigo. Ce dernier lui annonce fièrement qu’il y travaille.



Episode 132

Carlos rentre chez lui après son hospitalisation. Alejandra cherche toujours à se débarrasser d’Irène et n’hésite pas à raconter des mensonges sur elle à Léonardo. Zulay ne cautionne pas le fait que Maria Lucia ne connaisse pas la vérité sur son histoire mais Trinidad refuse de changer d’avis.



Episode 133

Cependant Carlos et Leonardo ne veulent pas et sont déterminés à faire une place à Virginia dans la famille. Ricardo veut qu’Oriana revienne mais pour cela cette dernière suggère qu’il gagne le cœur de Maria Lucia pour se venger de Léo. Felipe demande à Martin le nom de son complice mais ce dernier reste muet à ce sujet.