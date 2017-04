Amour Secret : résumés des épisodes 124 à 128

Episode 124

Agustina s’en prend à Zulay et Trinidad qu’elle accuse de se moquer de sa sœur. En représailles Agustina avertit Irène qu’elle va renvoyer Zulay. Léo demande des infos sur son père à Tony. Ce dernier le rassure sur la conduite exemplaire de Léonardo et lui conseille de ne pas faire confiance à Alejandra. Julio surprends Maria Lucia dire qu’elle aime Léo et ce dernier jaloux dit à un ami qu’il s’en prendra à son frère pour ça.



Episode 125

Léonardo est furieux lorsqu’il l’apprend et Rodrigo lui ont des mots lorsqu’ils se voient. Plus tard Alejandra montre à Rodrigo son bureau et ce dernier se met à l’embrasser ne se doutant pas que Leonardo pouvait les apercevoir. Maria Lucia est en colère car elle a découvert que Léo a embrassé Maribel. Elle lui reproche d’être irresponsable et jure de ne plus le revoir. Julio profite de l’incident pour se rapprocher de Maria Lucia et lui jurer respecter et amitié.



Episode 126

Felipe et Virginia découvre que Martin vend des informations et préviennent la police qui l’arrête et l’envoie en prison. Ils réalisent que les documents en leur possession sont dangereux et que le Docteur Campobueno a été tué pour ça. Altair supplie Carlos Ernesto de lui pardonner et de se réconcilier mais ce dernier refuse et lui dit qu’il n’a plus de sentiments pour elle.



Episode 127

Irène et Maribel ont en leur possession la vidéo sur laquelle se trouvent Rodrigo et Alejandra. Irène lui demande de garder le secret pour le moment. Léonardo arrive sur ces entrefaites et Maribel a été obligée de lui raconter la vérité. Léonardo leur dit qu’il était dejà au courant de la liaison de Rodrigo et Alejandra et qu’il ne veut plus en parler.



Episode 128

Rodrigo rend visite à Martin en prison et le menace de représailles s’il cite son nom dans le vol de documents. A la sortie de prison il croise Felipe qui lui ordonne de rester loin de Virginia. Kéka, Miguel et Lucas, les enfants de Léonardo demandent à leur tante Agustina si elle est amoureuse de leur père. Julio fait du charme à Maria Lucia en lui disant qu’il est différent de son frère. Jimena suggère à Carlos de rester éloigné d’Altair mais ce dernier insiste sur le fait qu’il n’y a rien entre eux.