Amour Secret du lundi 23 au jeudi 26 octobre

Episode n° 257

Rébéca et Léonardo décident de se remarier devant la loi. Elle prévoit faire signer à ce dernier un certificat de mariage sans l’accord prénuptial. Carlos Ernesto et ses avocats ont découvert des preuves montées de toute pièce contre Virginia dans le dossier de Miguel ; Adolfo y serait impliqué et l’affaire va être réouverte.



Episode n° 258

Alejandra annonce à Léonardo qu’une formule utilisée dans une nouvelle ligne de leur produit vient de leur être volée. Léonardo décide de faire appel à Irène car tous les dossiers afférents à cette formule doivent être collectés pour une réunion d’urgence.



Episode n° 259

À leur arrivée, Alejandra accuse Irène de sabotage. Irène fait ses recherches et trouve que quelqu’un a altéré le site des dossiers et changé les mots de passe. Irène est au bureau et décide d’en partir lorsqu’Alejandra la menace encore.



Episode n° 260

Entre temps Felipe y est arrivé avec son fils Matéo. Rodrigo découvre qu’il y une réunion qui se tient sans lui et décide d’aller voir. Rébeca demande à Jimena d’organiser une fête pour son renouvellement de voeux avec Léonardo. Plus tard elle discute avec le Dr Ventura, son amant.