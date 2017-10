Amour Secret du lundi 16 au jeudi 19 octobre

Episode n° 253

Il décide d’arrêter sa mère dans ses projets de mariage avec Adolfo pour que ce dernier ne mette pas la main sur la fortune de la famille. Jorgito accuse Julio d’avoir fait le montage de photos de Léo et sa soit-disant petite amie. Les deux finissent par se battre. Jorge rapporte tout à Jimena.



Episode n° 254

Maria Lucia est triste car elle pense que Léo la trompe et demande à Sandra de le bloquer sur leurs réseaux sociaux. Léo appelle Maria Lucia mais c’est Trinidad qui répond et lui interdit de rappeler sa petite fille. Alejandra avoue à Rodrigo qu’elle est amoureuse de lui. Trinidad fait des excuses à Anzola pour s’être mal comporté envers lui. Agustina voit Rébéca et le Dr Edgar s’embrassant dans son cabinet.



Episode n° 255

Rébéca affronte Agustina lorsqu’elle a découvert que cette dernière a vu Edgar et elle s’embrasser. Elle lui propose de l’argent, Léonardo et même les enfants contre son silence. Léonardo sermone Julio pour ce qu’il a fait à Léo. Julio justifie son geste par le fait qu’il se sent exclus de la famille. Pour remédier à celà, Léonardo lui offre un poste dans la société mais à condition qu’ils présente des excuses à son frère et à Maria Lucia.



Episode n° 256

Virginia rend visite à Carlos. Il lui demande de reprendre son poste de sécrétaire. Jimena retrouve Adolfo et lui annonce qu’elle ne l’épousera pas. Elle se rend ensuite chez Carlos et lui dit qu’elle n’épousera pas Adolfo mais la condition que lui aille voir un médecin pour se soigner. Léonardo invite Rébéca pour discuter de leur vie commune …et Irène finit par donner son coeur à Felipe.