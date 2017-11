Amour Secret du lundi 13 au jeudi 16 novembre

Episode n° 268

Irène agacée par ces questions lui dit de rester en dehors de sa vie. Rébéca informe Léonardo de l’arrestation de Léo. Ce dernier demande à Alejandra de retirer sa plainte mais elle refuse malgré les mises en garde de Rodrigo. Alejandra veut que Léonardo la supplie. Trinidad rentre chez elle et dit à sa petite fille qu’elle est déçue qu’elle lui ait caché qu’elle a renoué avec Léo.



Episode n° 269

Agustina entend Julio dire à son père qu’il est responsable de ce qui arrive à Léo. Agustina affronte violemment Julio et ce dernier, face à la menace de l’exposer à son père, lui ment en disant qu’il essayait juste d’impressionner Fernando. Tony rend visite à Léo en prison et ce dernier se plaint du manque d’attention de sa famille. Maria Lucia se voit réprimandée par sa grand-mère à cause de la lettre de léo qu’elle a lue. Léonardo, Irène et Maribel sont logés dans un hôtel en dehors de la ville. Ils sont là pour la recherche des formules de Galeanos.



Episode n° 270

La tension est palpable entre les deux ex amants. Pendant ce temps, Rébéca rentre à la maison après avoir passé la nuit avec Edgar. Agustina l’accoste et lui pose des questions qui ne trouveront que des réponses évasives de sa part. Maria Lucia rend visite à Léo en prison et voient arriver Oriana au moment où ils commencent à évoquer leur relation. Carlos exige d’Alejandra de laisser tomber les charges contre Léo et face à son refus, il la menace de renvoi. Il lui jette à la figure qu’elle ne sera jamais une Ferrandiz.



Episode n° 271

Léo est en prison après que Alejandra ait porté plainte contre lui pour être rentré chez elle par effraction.En qualité d’avocat, Félipe la prévient qu’elle risque le renvoi des Laboratoires Ferrandiz. Jimena apprend que son fils Carlos a rempli une demande de réouverture de l’enquête de son frère Miguel. Elle n’accepte pas et essaie de lui faire changer d’avis en vain. Carlos veut prouver l’innocence de Virginia et découvrir le vrai meurtrier.