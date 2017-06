Ambiance bal masqué pour la cérémonie des étudiants du PACES

Rédaction web

Après le bachotage et l’attente stressante des résultats, place aux festivités ! La cérémonie d’acceptation des étudiants en médecine qui ont passé avec succès le PACES s’est déroulée aujourd’hui. Près de 121 étudiants ont passé ce concours mais seuls 42 d’entre eux ont été accepté. Ils peuvent maintenant choisir leur spécialité selon les résultats obtenus : médecine, pharmacie, chirurgie etc.…Ces lauréats poursuivront leurs cursus à l’université de Bordeaux, sauf pour huit d’entre eux qui intégreront l’Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault.Tous les ans, plus d’une centaine d’étudiants s’inscrivent à cette formation. La promotion 2016-2017 a vu 19 étudiants admis à poursuivre leurs études en médecine, 4 en odontologie, 3 en pharmacie et 8 en maïeutique. Par ailleurs, 2 étudiants ont choisi la masso-kinésithérapie et 2 la psychomotricité.