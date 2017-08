CULTURE

All In One s’arrêtent aux portes de la demi-finale

Jeudi 10 Août 2017 à 07:15 | Lu 413 fois

DANSE - Malgré l’incroyable talent de All In One, la troupe du fenua a été éliminée aux portes de la demi-finale du concours Hip Hop international à Phoenix ce mercredi.

