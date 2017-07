All In One à la conquête du titre mondial

Rédaction Web

Lors du concours parisien, la chorégraphie des All In One, mélangeant symboles de la culture polynésienne et hip hop, a fait la différence et a conquis le jury et le public. Un superbe parcours et un bel exploit pour ces jeunes qui ont fait leurs premiers pas sur la scène de To’ata, lors du concours Upa Nui.Ce collectif créé en 2014 autour de Manava, chorégraphe et chef de groupe, rassemble des danseurs, tous autodidactes. ils ont entre 18 et 24 ans et leur style mélange allègrement hip-hop et ori tahiti. Deux cultures que tout semblait opposer au départ, mais une fois passées à la moulinette "All In One", rendent un mélange homogène qui fait le succès du groupe.Ateliana Ruiz pratique la danse depuis ses 17 ans. Elle en a 24. Pour elle, ce départ pour les USA représente un challenge. "On a déjà fait une grande étape en France et on très fier de notre parcours. A Phoénix, on ne s'attend pas à être dans le top trois, mais si on arrive à se classer dans les dix premiers, ce serait formidable. On y va pour le fun et acquérir plus d'expérience."Le jury et le public métropolitain ne se sont pas trompés en leur délivrant le sésame pour participer au World Hip Hop Dance Championship, où plus de 4 000 danseurs, parmi les meilleurs du monde, les attendent de pied ferme.Un évènement à la hauteur du hip hop qui, ces trente dernières années, s'est hissé au rang de culture urbaine. Des groupes représentant plus de 50 pays seront en compétition pour remporter le titre mondial. Durant cette semaine, des tables rondes seront animées par des grandes stars du hip hop.En attendant le jour J, All In One s'entraîne tous les soirs au Parc Paofai, afin d' être au top pour porter les couleurs de la France, et au fond du cœur, le fenua.