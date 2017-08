Alice Rouget-Clairotte ou St François d'Assise au féminin

Rédaction Web

Alice fait partie de Eimeo Animara, association dont le but est de venir en aide aux animaux dans le besoin, abandonnés ou maltraités. Elle a rejoint l'association en 2013 en commençant par être famille d'accueil pour des chats. Rapidement, elle s'est impliquée davantage pour cette cause qui lui tient à cœur depuis son enfance, en faisant partie du bureau de l'association.Depuis, son rôle a évolué , elle a pu rencontrer des personnes et des animaux qu'elle n'oubliera jamais. Elle a pu aussi réaliser l'ampleur de la tâche ici devant l'immobilisme des pouvoirs publics et la cruauté de certains humains.Elle est active sur plusieurs fronts : récupération d'animaux en détresse , sélection des familles adoptantes , récoltes de croquettes et matériel, aide aux dépôts de plainte, action en justice , dialogue avec les autorités , veille sur des actes de cruauté ou de ventes frauduleuses ...Parmi les plus belles histoires qu'Alice a vécu, il y a Manatea , un cheval trouvé à Faaone. Il a guéri Alice de sa peur des chevaux et l'a renforcée dans son amour inconditionnel des animaux.Toutes les histoires ne finissent malheureusement pas toutes bien, et la douleur et les larmes font partie intégrante de sa mission, mais c'est en se raccrochant à toutes les vies qu'elle sauve, qu'elle peut continuer d'avancer. Son combat ne fait que commencer, elle n'abandonnera jamais la cause animale. Ils ont besoin d'elle , car elle est la voix des sans voix.Alice est une personne qui travaille dans l'ombre sans vouloir se mettre en avant. Belle humilité pour une belle âme. A ce titre, elle mérite sa place dans Fenua Heroes.