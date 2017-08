Alexandra a réussi son défi !

Rédaction web

Arrivée à Tahiti il y a un peu plus d’un mois, Alexandra Caldas, double greffée des poumons, s’était fixée avec son ami kiné Matthieu Forge, un défi extraordinaire pour elle : effectuer en aviron la traversée entre Tahiti et Moorea. Un exploit pour cette jeune malade destiné à sensibiliser le public au don d’organes.Partie ce matin à 7 h 36 des trois pontons à Punaauia, Matthieu et Alexandra ont mis trois heures pile pour arriver à la plage de Temae.Une traversée réalisée dans une ambiance de fête : l’embarcation d’Alexandra était accompagnée d’une vingtaine de bateaux. En tout 90 rameurs ont entouré la jeune fille pour l’encourager dans son défi, joliment baptisé "Rame avec Alexandra".