Alexandra : "Vos rêves ne s’arrêtent pas à une chambre d’hôpital"

Une mucoviscidose, deux poumons greffés et 17 kilomètres en aviron en seulement trois heures. Voilà l’incroyable défi qu’Alexandra a réalisé ce samedi avec son ami Matthieu. Malgré la maladie et la fatigue, cette jeune femme se bat pour encourager et redonner espoir aux patients atteints de mucoviscidose.«C’était un défi immense, on a traversé un océan immense. Il y a quatre ans, je n’aurais peut-être pas été là à vous parler en ce moment et à faire ce défi avec Matthieu. Je pense à toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose et qui se battent et qui font des défis comme moi. Tout le monde peut le faire, alors foncez ! Vos rêves ne s’arrêtent pas à une chambre d'hôpital» a-t-elle affirmé lors de son arrivée à Moorea.