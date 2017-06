Alexandra Caldas reçue par Edouard Fritch

Rédaction web

La jeune fille de 21 ans qui œuvre pour le don d’organe a prévu de relever un grand défi en rejoignant Moorea depuis Tahiti en aviron avec son kiné, qui réside à Tahiti, Matthieu Forge. Cette opération « Rame avec Alexandra » est soutenue par de nombreux sponsors, dont le Pays.Mathieu et Alexandra sont venus expliquer au président Fritch les actions de sensibilisation qu’elle souhaite mettre en œuvre, le sens de son combat et ses espoirs pour tous ceux et celles qui sont dans sa situation.Alexandra était l’invitée du grand JT de TNTV dimanche dernier