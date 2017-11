Alex Hervet, délégué régional d'Air France : "Si la grève continue, Air France devra probablement suspendre la desserte de Tahiti"

"Le vol de ce matin qui devait embarquer 260 passagers, va de nouveau décoller à vide faute de PNC locaux en nombre suffisant. Plusieurs PNC se sont déplacés mais pas suffisamment pour pouvoir décoller avec des passagers. Il a manqué juste un seul PNC. Sur les 260 passagers qui devaient partir ce matin, la grande majorité sont des touristes américains et européens. Nous allons pouvoir en faire partir 110 sur le vol affrété sur Air Tahiti Nui ce soir, qui emporte déjà 180 passagers restants du vol de vendredi. Nous allons donc héberger une centaine de touriste qui ne pourra pas partir aujourd'hui, et chercher des solutions alternatives dans les prochains jours.



Nous avons eu des discussions avec le syndicat avant et pendant le préavis. Nous avons fait des propositions sur plusieurs points. Elles sont toujours valides et ma porte est toujours ouverte. J'appelle le syndicat USAF UNSA et tous les PNC de la base de Papeete à leurs responsabilités et à lever la grève de toute urgence. Je sais combien ils sont attachés à nos clients, à notre compagnie, et à leur métier.



Cela fait deux vols de suite d'Air France qui arrivent avec des passagers et repartent sans. Nous ne pouvons pas décemment emmener des touristes si nous ne savons pas leur offrir un retour chez eux. il en est de même pour nos clients polynésiens. En conséquence, si le mouvement était maintenu, Air France étudie toutes les solutions mais devra probablement suspendre la desserte de Tahiti. Pour les clients réservés sur les prochains vols, de mardi au départ de Los Angeles vers Papeete, et de mercredi au départ de Papeete vers Los Angeles : nous cherchons une solution d'affrètement avec une autre compagnie mais les vols pourraient être annulés, comme les suivants, si la grève n'était pas levée.



Nous reviendrons vers tous nos clients pour leur proposer des solutions dès que possible. Je présente encore une fois toutes nos excuses à nos clients, ce n'est pas ce que nous souhaitons leur offrir. Je vous remercie de votre compréhension."



Laure Philiber