Alcool au volant : 4 ans de prison pour un homme qui a tué une enfant de 11 ans

La vie de Hirinaki, 11 ans, s’est arrêtée après avoir été fauchée par une voiture à la descente d’un bus à Toahotu. Le conducteur âgé d’une trentaine d'années était ivre, drogué, et roulait à 100 km/h sur une route limitée à 60. L’homme avait déjà été condamné sept fois pour conduite sous l’emprise d’alcool et n’avait plus le permis.



Jugé aujourd’hui, il écope de quatre ans de prison ferme et dormira dès ce soir à Nuutania. Pour les parents de la victime, cette peine n’est pas assez lourde. "Il a la trentaine, quand il sortira de prison, il aura à peine 40 ans. S'il reprend le volant et qu'il tue une autre personne, c'est une autre famille qui sera endeuillée. Si on inversait les rôles et que je renverse son enfant comment réagirait-il? Serait-il satisfait avec 4 ans de prison? Pourquoi ne pas aller jusqu'à 10 ans?" expliquent les proches de Hirinaki.



La famille dispose de 10 jours pour faire appel de la décision.