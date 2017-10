Albert à l’Ouest

« Après le triomphe de Ted, revoilà le trublion Seth MacFarlane qui s'empare du western pour un délire dont il a le secret. ».

Studio Ciné Live



Far West 1982. Albert est un éleveur de moutons un peu lâche. A un point tel qu'il se comporte comme un vrai poltron lors d'une fusillade. Louise, sa petite-amie, trouve alors l'occasion rêvée pour le quitter pour le plus prospère commerçant de la ville, le moustachier Foy. Désespéré, Albert rencontre Anna, une belle inconnue fraîchement débarquée en ville.



Ces deux-là vont vite se rapprocher. Or la belle n'est pas libre. Elle est l'épouse de Clinch Leatherwood, un célèbre et revanchard hors-la-loi. Alors qu'il s'entraîne au tir avec Anna, Albert peut compter sur son meilleur ami Edward, un cordonnier naïf et de sa fiancée, Ruth, une prostituée...



Comédie américaine de et avec Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried