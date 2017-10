Aircalin volera vers la Chine en février

Rédaction web

Les Chinois pourront voyager plus facilement vers la Nouvelle-Calédonie. Et les habitants du Caillou pourront bientôt aller en Chine avec Aircalin.Le 5 octobre, la Nouvelle-Calédonie a reçu le label de destination touristique agréée. Il autorise les tour-opérateurs de Chine à proposer à leurs ressortissants des voyages de groupe.Ce vendredi, Les Nouvelles calédoniennes annoncent qu'Aircalin met en place un premier un vol commercial entre Hangzhou en Chine et Nouméa. Ce premier vol aura lieu le 16 février."La Chine est un marché géant qui compte près de 1,4 milliard d’habitants et émetteur de plus de 100 millions touristes par an", souligne la compagnie du Caillou.