Air Tahiti: le programme de vols prévisionnel pour samedi 20 et dimanche 21 mai

Un programme de vols minimum a été accepté par les pompiers grévistes pour les journées de samedi et dimanche. Ce programme de vol minimum est établi en fonction de contraintes imposées par la Direction de l’Aviation Civile et leurs accords avec les syndicats.



Notamment, un quota de vols, par semaine et par destination, doit être respecté. Par exemple, sur les Marquises, nous pouvons réaliser 3 vols maximum dans la semaine et ils doivent être programmés sur une seule journée.



Les contraintes imposées par le « service minimum » de la DAC et les moyens disponibles (appareils, équipages, contraintes de coucher de soleil…) ne permettent pas à Air Tahiti de transporter tous les passagers en attente de leur vol. Les personnes reprogrammés sur les vols seront contactés par Air Tahiti ou leur agence de voyage.



Rédaction Web