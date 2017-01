Air Tahiti Nui en croissance, un accord important avec American Airlines

Rédaction web avec Thomas Delorme et Sacha Robin

Air Tahiti Nui avait plutôt de bonnes nouvelles à annoncer aux médias en ce début d'année 2017. Avec 490 000 passagers en 2016, la compagnie est en croissance de 3 à 4%.Au programme de la nouvelle année : une nouvelle cabine, de nouveaux avions et une nouvelle route. "L'élément principal c'est l'arrivée d'une classe éco-premium, une classe économique avec un niveau de service bien amélioré par rapport à ce qu'on connait. Une business avec des lits plats à 100% ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment chez Air Tahiti Nui", annonce Mathieu Bechonnet, directeur général actuellement à Paris.Les aménagements se feront sur les nouveaux avions commandés chez Boeing . Les deux premiers avions arriveront en 2018.Cette année, Air Tahiti Nui compte également poursuivre la baisse des prix de ses billets. La compagnie effectue une baisse annuelle de 2% sur le prix. Cela continuera en 2017. "C'est un mixte de politique commerciale et aussi d'effet conjoncturel lié au carburant bas qui permet de réinvestir sur les touristes", explique le directeur général.Des touristes qui viennent en grande partie des États-Unis. Le marché nord-américain est le plus important en matière de Tourisme avec 63905 touristes en 2015 (+2.6 % par rapport à 2014). La compagnie au tiare vient de contracter un important accord avec American Airlines. Depuis le début du mois, ce ne sont pas moins de 24 villes d’Amérique du Nord qui sont accessibles depuis la Polynésie française.Et Air Tahiti Nui a également embauché un nouveau directeur commercial et marketing : Christopher Korenke. Il s'agit d'un poids lourd du secteur passé par des compagnies de renom comme Ethiad Airways. "Je pense que j'ai des choses à apporter, ayant travaillé aux États-Unis, en Europe, et connaissant assez correctement l'Asie", assure Christopher Korenke.