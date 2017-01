Air New Zealand : le 787-9 noir pour la première fois à Tahiti

Rédaction web

Le 787-9 noir de la compagnie Air New Zealand a atterri à Tahiti dimanche 1er janvier. L'impressionnant Dreamliner aux couleurs des All Blacks était pour la première fois au fenua. Un bel événement à l'aéroport pour le premier jour de l'année.La page Aviation Geeks Tahiti rappelle que depuis fin octobre 2016, Air New Zealand dessert Tahiti en 787, mais jusqu'à présent le seul exemplaire de cet avion revêtant la livrée entièrement noire sur sa carlingue (ZK-NZE) ne nous avait jamais rendu visite.