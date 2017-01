SOCIÉTÉ

Air New Zealand et Qantas parmi les compagnies aériennes les plus sûres

Mercredi 11 Janvier 2017 à 11:30 | Lu 53 fois

AERONAUTIQUE - Chaque année, le JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre), bureau allemand spécialisé dans les accidents aériens, établi un classement des compagnies aériennes les plus sûres au monde. Le classement 2017 positionne Cathay Pacific Airways en première place, Air New Zeland se classe deuxième et Qantas neuvième.

