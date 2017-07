Air Moorea: la liste des personnes renvoyées en correctionnelle, définitive

Rédaction Web

La liste des personnes qui devront comparaître devant le tribunal correctionnel pour la mort des 19 passagers et du pilote est donc établie. Il s'agit de Freddy Chanseau (ancien DG d’Air Moorea) et de son directeur technique Jacques Gobin ; du responsable de production Jean-Pierre Tinomano, du responsable du bureau d’étude Stéphane Loisel, du contrôleur de production Didier Quenemeur, de Guy Yeung, ancien directeur de l’aviation civile et de Andriamanonjisoa Ratsimbazafy, directeur du groupement pour la sécurité de l’aviation civile (GPSEAC).