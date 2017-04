Air France Paddle Festival : les frères Cronsteadt en tête du classement

Rédaction Web

C'est avec un temps de 2h16 minutes et 54 secondes que Yoan Cronsteadt remporte la Air France Paddle Festival 2017. En deuxième position, on retrouve son frère, Georges, qui a réalisé un temps de 2h17 minutes et 01 seconde. Dix-neuf secondes plus tard, c'était au tour de Steeve Teihotaata de franchir la ligne d'arrivée. Rete Ebb et Bopp Dupont Manatea se placent respectivement en quatrième et cinquième position.A noter que le plus jeune participant à Keoni Sulpice, âgé de seulement 13 ans, parvient à se hisser dans le top 20 de la course Elite Race.Pour revoir l'intégralité de l'épreuve, retrouvez-nous sur www.tntv.pf/livestream.