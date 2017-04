Air France Paddle Festival: Rencontre avec Steeve Teihotaata

Il a commencé le paddle il y a trois ans, en voyant des copains s'éclater sur leur planche. "J'ai commencé par plaisir, et cela m'a tout de suite plu. C'est comme faire de la pirogue, mais debout." précise ce piroguier émérite. "Par rapport au va'a, le stand up paddle est un peu plus stratégique dans la technique de course." Cette année l'objectif est clair dans sa tête: "Faire aussi bien que l'an dernier: gagner."