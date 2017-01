SOCIÉTÉ

Aide aux sinistrés: La Croix Rouge attend vos dons

Samedi 28 Janvier 2017 à 14:15 | Lu 85 fois

SOLIDARITE - Six jours après les inondations, les dons affluent toujours dans les refuges et à la Croix Rouge. Ils viennent d’un peu partout et même des îles éloignées par bateau. Vêtements et alimentation sont récoltés dans les locaux de la Croix Rouge ou du Secours Catholique. Le point sur les lieux où la Croix Rouge vous attend.

