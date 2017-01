Agression et incendie à Moorea : le suspect a été écroué

Rédaction Web avec Sam Teinaore et JBC

En garde à vue, l'homme avait reconnu le vol et le viol, mais a nié avoir voulu assassiner sa victime en mettant le feu à sa maison. Il a été écroué et mis en examen pour vol aggravé, viol et tentative d'homicide. Samedi après-midi à Maharepa, vers 14 heures, une femme d'une cinquantaine d'années rentre chez elle. Elle surprend un individu sur sa terrasse qui apparemment venait de cambrioler sa demeure.Celui-ci la frappe violemment puis la traine dans la maison pour abuser d'elle. Une fois son acte commis, il déverse un produit inflammable dans la maison, y met le feu et s'enfuit. La victime réussit à s'extirper de sa maison qui commençait a être envahi par les flammes alors qu'un voisin venait lui porter secours.La victime a fait une description précise de son agresseur à la gendarmerie qui a très vite retrouvé l'homme. Celui-ci n'est pas connu des services de police.