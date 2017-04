Affaire Sandra Network : les victimes réclament des centaines de millions

Le procès de la société s’est poursuivi aujourd’hui devant la justice. Les faits remontent en 2015. Basée sur le système pyramidal de Panzy, la société aurait dispensé des formations à près de 8.000 personnes. La plupart n'ont jamais touché l'argent qu'ils se sont vu promettre tandis que d'autres ont perdu les économies de toute une vie. Aujourd’hui, le procureur de la République qualifie l’affaire « d’escroquerie à grande échelle ».



Au tribunal, une cinquantaine de nom composent la longue liste des victimes. À la barre, ils regrettent leur naïveté et racontent avoir « été abusés d’un système sectaire ». Leur préjudice financier et moral est toujours en cours d’évaluation. Il s’élèverait à plusieurs centaines de millions de francs.



Le procureur de la République a requis un an de prison ferme avec mandat dépôt contre Sandra Faraire, ainsi que d'une année de sursis avec mise à l'épreuve. Elle écope également de 7 millions d'amende et de sa mise en faillite personnelle. Les trois dirigeants de la société devront également indemniser les victimes.



L’affaire se conclura le 20 juin au tribunal.