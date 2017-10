Adoption de la loi du Pays sur l’Aide à l’investissement des ménages

(Communiqué de presse)

Concernant l’aide instaurée en 2014 pour la construction et l’acquisition d’un logement neuf à usage d’habitation principale, des améliorations ont été apportées afin de favoriser l’accession à la propriété des ménages les plus modestes. Le projet de loi du Pays prévoit ainsi de relever le plafond de l’aide de 2 millions Fcfp à 4 millions Fcfp selon des critères de revenus et de composition des ménages. L’aide varie ainsi dans une fourchette de 20 000 Fcfp à 40 000 Fcfp le m² de surface habitable, calculée sur les 100 premiers mètres carrés.Par ailleurs, le dispositif d’AIM est étendu aux travaux d’aménagement, d’extension ou de rénovation d’un logement à usage d’habitation principale. Le montant de l’aide ne peut excéder 30% du coût total TTC des travaux réalisés par un professionnel déduction faite, le cas échéant, du montant des fonds propres. Le plafond de cette aide est de 2 millions Fcfp. Afin de pouvoir y bénéficier, le demandeur ne doit pas avoir fait l’objet d’une AIM durant les cinq dernières années. Cette mesure vise à relancer le secteur du bâtiment, afin que les retombées escomptées bénéficient à l’ensemble du secteur d’activité (entreprises et artisans).Avant d’être effective, cette mesure nécessitera l’approbation des arrêtés d’application par le Conseil des Ministres et la signature des conventions avec les banques.