Achat présumé frauduleux d’or : le négociant reste à Nuutania

J-B. C.

Le conseil, Me Vincent Dubois, réclamait également que son client, âgé de 62 ans, puisse faire l’objet d’une expertise médicale. Une demande elle-aussi refusée par la chambre de l’instruction qui a estimé que celle-ci n’était pas "urgente ", dixit l’avocat.Me Dubois entend désormais se tourner vers le juge d’instruction en charge de l’affaire pour lui soumettre des requêtes similaires.Le négociant en or est suspecté d’avoir mis en place, depuis plusieurs années, un réseau composé de "petites mains" qui commettaient des cambriolages chez des particuliers pour y dérober des bijoux.L’enquête de la gendarmerie, qui a duré plus d’un an, a abouti par un vaste coup de filet et à l’interpellation d’une quinzaine de personnes à la fin du mois de janvier.Quatre sont actuellement en détention provisoire, dont le principal mis en cause dans le dossier. De nouvelles mises en examen concernant d’autres protagonistes de l’affaire pourraient avoir lieu.