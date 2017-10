Accidents de la circulation à Tahiti et Huahine

Rédaction web

Le premier accident est survenu ce dimanche à 2h45 du matin, entre Paea et Papara, où un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant d'aller percuter le véhicule qui arrivait en face. On dénombre un blessé grave et un blessé léger. Le blessé grave a été évacué sur le CHPF de Taaone, mais son pronostic vital n'est pas engagé.Autre accident de la route, mais à Huahine cette fois, un cycliste descendait une côte lorsqu'il a percuté un véhicule qui arrivait en sens inverse. Le cycliste a été gravement blessé et il sera évasané dans la soirée. Son pronostic vital n'est pas engagé.