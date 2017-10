Accident sur le Tour Tahiti Nui : pour Thomas Peyroton-Dartet, c'est "le flou total"

Rédaction web (Interview : Thomas Chabrol)

Le 22 septembre dernier, le maillot jaune Thomas Peyroton Dartet a percuté de face un scooter. Lors de la 4e étape du Tour Tahiti Nui, le cycliste s'est écarté du peloton pour rattraper l'échappée qui avait environ 150 mètres d'avance. Le maillot jaune était à pleine vitesse et la conductrice du scooter qui arrivait en face, n'a pu l'éviter. La conductrice a également été hospitalisée et s'en sort sans blessure grave. "Elle ne voulait vraiment pas un accident comme ça. Moi non plus. Je sais que c'était dans un virage. J'ai dû me déporter sur la voie de gauche... C'est le flou total (...) Ça m'a fait plaisir qu'elle vienne me voir, échanger un peu. Elle était choquée de me voir dans cet état à l'hôpital. Elle était vraiment navrée pour moi, et moi aussi."Le cycliste a été transporté en urgence à l'hôpital de Moorea avant d'être envoyé vers Tahiti. Opéré des cervicales et pour de multiples fractures, au visage et au cou, le coureur souffrait également d’hématomes au cerveau. Il a été hospitalisé 15 jours, et souffre encore aujourd'hui. "J'ai encore quelques petits vertiges, j'ai du mal à appréhender le sol, même si ces derniers jours ça va beaucoup mieux. Je peux à nouveau me déplacer tout seul."L’athlète de 32 ans du team Peltrax venait renforcer l’équipe locale du VCT au Tour Tahiti Nui.