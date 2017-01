Accident mortel le soir du Réveillon : le conducteur remis en liberté

J-B. C.

Lundi, le procès en comparution immédiate le concernant a été ajourné. Le tribunal a estimé que le dossier manquait d’éléments pour qu’il puisse se prononcer. Il a donc transmis l’affaire au procureur qui a saisi un juge d’instruction.L’entrepreneur de 52 ans a, dans la foulée, été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et défaut d’assurance.Ce jeudi matin, il était présenté au juge des libertés et de la détention chargé de statuer sur son maintien, ou non, à Nuutania.Le magistrat a finalement décidé de la remise en liberté du quinquagénaire. Mais ce dernier devra porter un bracelet électronique pour la suite de l’enquête.