Accident mortel à Ua Pou

L'information a été révélée par nos confrères de la Dépêche. L'accident a eu lieu un peu avant 17h, mardi. Rosa, une jeune maman de 29 ans circulait sur la piste reliant le village de Hakahau à Hohoi lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule, un pick-up double cabine. A son bord, un bébé de 2 ans et une fillette de 8 ans. La voiture a basculé dans un ravin, une pente de 30 mètres suivie d'un à pic de 6 mètres.Si l'enfant de 2 ans s'en est sorti indemne, Hinatea 8 ans, a été éjectée de la voiture, gravement blessée, elle est décédée sur place. Rosa quant à elle, a réussi à s'extraire du véhicule et à prévenir son compagnon ainsi que les secours. Puis portant son bébé, elle est remontée jusqu'à la route.Lorsque les pompiers de Ua Pou accompagnés d'un médecin sont arrivés sur place, le corps de Hinatea avait déjà été remonté par sa mère et son beau-père, et reposait sur un pareo sur le bord de route. Hinatea a depuis été transportée à Nuku-Hiva avant d'être transférée à Tahiti où elle sera inhumée. La maman, Rosa, sérieusement blessée a été évasanée tôt ce mercredi matin vers l'hôpital de Taiohae, puis vers Tahiti.C'est le premier accident de cette gravité qui a lieu à cet endroit, selon le chef des pompiers, Danny Capron. Et si lors de précédent accidents les arbres, des acacias, ont retenu les véhicules, cela n'a pas été le cas cette fois-ci précise le chef des pompiers.