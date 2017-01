Accident mortel à Huahine

(Communiqué de presse)

Ce mardi vers 9 heures, la société New construction mandatée par Électricité de Tahiti (EDT), a procédé à l’élagage de palmes de cocotiers à proximité des lignes haute-tension sur un terrain privé situé dans le quartier Vanizette sur le district de Maroe.Vers 9h45, le gérant de la société a ordonné une pause et s’est absenté pour s'occuper de ses ouvriers. Pendant ce temps de repos, l’un des deux bûcherons s'est muni d’une perche métallique pour cueillir des noix de coco. Il a heurté les lignes à haute tension (20 000 volts). L'homme est décèdé par électrocution.Sur directives du Vice-procureur de la République, une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la brigade locale. L'inspection du travail a été tenue informée.