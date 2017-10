P.Bastianaggi

Le pilote du scooter a voulu éviter une voiture qui tournait sans l'avoir remarqué, et ce faisant est monté sur le trottoir, percutant un container poubelle et chutant lourdement au sol. Il a été transporté à l'hôpital du Taaone et souffrirait d'une fracture. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, le pilote ne participait en aucun cas à un run, ce que la gendarmerie nous a confirmé.