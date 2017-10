Rédaction web

Gros embouteillages ce vendredi matin sur la côte Est. Un accident a eu lieu au rond-point de Arue. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans le muret de la poste. Selon la gendarmerie, c'est la vitesse qui est la cause de cet accident. Pas de blessé mais la voiture a été très endommagée.