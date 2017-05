AROA SPOT à Papeete

Dans cet épisode, Hioana et Teraiano, partent à la découverte de Temauri Village dans la vallée de Titioro, à Papeete. Ils y rencontreront les habitants, les responsables d’associations et les animateurs du quartier qui, ensemble, trouvent les moyens de construire une communauté qui s’entre-aide, vit, partage, et grandit ensemble.



Le concept

Héritière du concept « Aroa Project » de la commune de Arue, l’émission AROA SPOT aborde les problématiques des quartiers à travers les yeux de nos jeunes présentateurs Hioana Hoparau et Teraiano Tehuiotoa.



Suivez Hioana et Teraiano dans les communes de Tahiti (Papara, Paea, Punaauia, Faa’a, Papeete, Pirae, Arue, Mahina) et de Moorea-Maiao. Avec eux, vous partirez à la rencontre des habitants qui font la vie de ces communautés.