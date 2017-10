AFAR Travellers Choice Awards 2017 : le Gauguin remporte le prix de la meilleure croisière en Polynésie

M.D-M / Rédaction web

Paul Gauguin Cruises, opérateur du paquebot de croisières de luxe Paul Gauguin, a remporté le prix de la meilleure croisière en Polynésie française. Il est également finaliste dans les catégories "Meilleure croisière de petit paquebot" et "Meilleur programme culinaire et restaurant à bord"."Le Paul Gauguin Cruises navigue toute l'année en Polynésie française et nous sommes ravis de recevoir ce prix spécial qui célèbre nos voyages extraordinaires dans cette destination", a déclaré Diane Moore, présidente de Paul Gauguin Cruises.Le prix a été décerné par le dans le cadre des AFAR Travellers 'Choice Awards 2017 . Chaque année, le magazine spécialisé demande à ses lecteurs de voter pour leurs croisières préférées, les hôtels et destinations qui les font rêver et font partie de leurs projets de voyage. Le Paul Gauguin propose des croisières entre 8 et 14 nuits pour découvrir les îles du Pacifique Sud (Polynésie française mais aussi îles Cook, toute l'année.