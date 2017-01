ADT a traité 1.8 million de passagers en 2016

Rédaction Web avec communiqué



Selon Aéroport de Tahiti, avec 1,243 million de passagers commerciaux, l’aéroport de Tahiti-Faa’a voit son trafic total progresser de 4,1%. Cette croissance est portée en premier lieu par l’international qui progresse de 4,5%, venant ainsi confirmer la reprise de la fréquentation touristique de Tahiti et ses iles, déjà observée en 2015.Cette embellie est marquée par la progression des marchés asiatiques, notamment chinois, ainsi que d’Amérique du Nord (USA et Canada).Avec +3,7% de croissance, le trafic domestique profite des bons résultats du tourisme, mais révèle en outre une reprise des voyages inter iles de la population locale.Dans les autres aéroports des iles exploités par ADT, la tendance est également partout positive avec cependant des variations importantes en fonction notamment de l’impact du mouvement social du mois de mai.Bora Bora, suit chaque année d’assez près la croissance du trafic international de Tahiti-Faa’a. Avec 286 000 passagers, en croissance de 4,2%, 2016 n’échappe pas à cette règle.Raiatea a été l’aéroport le plus touché par la grève du mois de mai, qui a vu sa fréquentation chutée de 30% sur ce seul mois et ne retrouver qu’une faible croissance en juillet avant d'atteindre au final 217 000 passagers (+1,5%).Rangiroa, avec une croissance cumulée de 6,3%, pour s’élever à 79 000 passagers, marque le retour en force du tourisme dans l’atoll des Tuamotu.Au total, Aéroport De Tahiti aura donc traité 1,8 million de passagers sur ses 4 sites soit 4% de plus que l’année précédente.