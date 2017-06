ADT : "Il ne faut pas sous estimer l'impact de cette grève sur l'image du pays", pour le DG d'Air France-KLM Amérique du Nord

Le directeur général d'Air France KLM Amérique du Nord, Marnix Fruitema, vient d'effectuer sa 5ème visite en Polynésie française. Un pays, que ce hollandais d'origine apprécie beaucoup. Il recommande souvent la destination à tous ceux qui aiment Hawaii : La Polynésie française est deux fois plus belle que Hawaii. Il y a une différence : la grève". Un mouvement dont Marnix Fruitema a pu prendre connaissance dès son arrivée : "La première chose que j'ai vu en arrivant à Bora Bora, c'était la couleur bleue impressionnante... et en arrivant à Papeete, c'était la grève". Fin connaisseur du secteur américain, il prévient : ll faut faire très attention, on peut casser l'image de la destination d'un jour à l'autre. On l'a vu avec l'échec de United... Et ce produit ne mérite pas ça! La Polynésie est trop belle pour avoir une image détruite. Il n'y a pas seulement Air France qui profite de l'essor du tourisme américain. Les hôteliers du fenua, les restaurants, les compagnies aériennes..."



Marnix Fruitema craint que les agences de voyages blacklistent la destination : "Le pouvoir des agences de voyages est fort. Elles peuvent recommander une destination, mais elles peuvent aussi tirer la sonnette d'alarme en prévenant : "attention, à Papeete, il y a des problèmes, prenez un autre produit!". D'autant qu'il y a d'autres produits de luxe, haut de gamme, qui sont très bons. C'est le cas au Mexique, aux Caraïbes, et à Hawaii... Il faut faire attention et ne pas sous-estimer l'image que cette grève peut avoir sur l'extraordinaire produit "Polynésie française". On est en train de recevoir des appels de gens qui s'inquiètent "J'ai acheté un billet pour le mois de juin Denever-Los Angeles - Papeete, que se passe-t-il?" C'est un petit feu qui peut se développer et ce n'est pas bon".



Malgré tout, le directeur général du groupe Air France KLM Amérique du Nord indique avoir confiance dans le produit touristique polynésien. "On a beaucoup investi sur ce marché. On a fait des promotions, avec des résultats impressionnants. En 2016, on a vu les réservations augmenter de 20%, et on s'attend à la même chose pour 2017."

Car depuis l'an dernier, les voyageurs peuvent depuis réserver un billet unique, depuis leur escale de départ jusqu’à leur arrivée à destination, incluant le trajet long-courrier avec Air France, et inter-îles avec Air Tahiti.