A tau'a parau ana'e : la sécurité routière au cœur du débat

Débat en français animé par Sophie Guébel



Votre première émission "A tau'a parau ana'e" de l'année sera consacré à la sécurité routière en Polynésie.



Avec 27 morts sur les routes en 2016 – dix de plus que les deux années précédentes - le sujet nous concerne tous. Sophie Guébel et ses invités répondront à plusieurs préoccupations : Comment faire reculer les comportements dangereux ? Les mesures prises par l'Etat et le pays sont-elles efficaces ? Nos routes sont-elles sûres ?



Acteurs de la sécurité routière, mais aussi médecins et victimes d’accident apporteront leur témoignage. Pendant le débat, les invités répondront également aux questions des téléspectateurs.