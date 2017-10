A bord des remorqueurs, ces petits bateaux qui guident les géants des mers

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Du bout des mains, le capitaine place son bateau et jauge la puissance. Il peut tracter 40 tonnes, et pousser ou tirer le cargo pour éviter qu’il ne dérive trop. Ce matin, il n’y a pas de vent, mais chaque manœuvre est délicate. "Avant chaque rentrée, on se place sur son tableau arrière afin d'être parés au cas où il lui arrive un black out ou quoi que ce soit. Lorsqu'il mouille, il lance ses ancres et on peut maintenir l'arrière."En fin d’année, il faudra guider un cargo de 280 mètres. Dans le port, les bateaux de transport ou de plaisance se tiennent à distance. Le remorqueur, lui, s’approche au plus près, jusqu’au contact. Le risque est important.Le Talisman à quai, c’est le Celibrity solstice qu’il faut maintenant accompagner. Le paquebot de 317m est le 2plus gros bateau à accoster à Papeete, après le Queen mary 2. Doté de technologies modernes, le navire peut manœuvrer seul pour faire demi tour. Le aito nui intervient en renfort seulement en cas d’urgence.