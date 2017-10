A Tumaraa, on vote ce dimanche

Rédaction Web avec Jessica Doucet

La municipalité a tout mis en œuvre pour le bon déroulement du scrutin . "Comme toutes les élections, on doit mobiliser tout le personnel nécessaire pour le bon fonctionnement des élections. On a réuni les délégués, les assesseurs avec les différents candidats pour que cela se passe bien.", explique Cyril Tetuanui, Maire de Tumaraa.Si aux abords des bureaux de vote, c'est l'effervescence, à l'intérieur, pas de bousculade. Les assesseurs prennent leur rôle au sérieux et appliquent les règles. Pas de vote sans pièces d'identité. Comme en a fait l'amère expérience, Papa Tuarii, électeur de Vaiaau. "J'ai pas pris ma pièce d'identité, comme nous allions à la messe, mais je vais essayer de repasser tout à l'heure." A midi le taux de participation était de 30% à Tehurui, et de 25% à Vaiaau.