A Taharu'u on nettoie les pehu

Pascal Bastianaggi

Parmi ceux-ci, Michel Demont, grande figure du longboard et Ralph Sanford autre grande figure du surf local qui est aussi conseiller municipal de la mairie de Papara. "On a eu pas mal de déchets amenés sur la plage, curieusement un peu moins que d'habitude, mais il y en a quand même. Les jeunes sont venus me voir à la mairie pour organiser un petit nettoyage. J'ai dit ok, et c'est comme cela que nous avons décidé de faire cela aujourd'hui.". Comme les choses sont simples quand on a affaire à des hommes de bonne volonté.