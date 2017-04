A TAUAPARAU ANA'E : Moana, une belle aventure

Vous découvrirez des images exclusives de la version tahitienne, les témoignages des personnes ayant vécu cette aventure de l’intérieur et qui en garderont un souvenir ému. En effet, Moana est la première version en langue native d’un film du géant américain Disney. Ce dessin animé entièrement doublé en langue tahitienne sera un formidable outil de préservation et de promotion du reo ma’ohi.



Comment est née l’idée d’un tel projet ? Comment le doublage s’est-il déroulé ? Quelles en seront les retombées pour la Polynésie ? Y-aura-t-il des suites ?



Pour en parler, Tiare-Nui Pahuiri recevra :

Hinano Murphy, Denise Raapoto, Mirose Paia, Ludmilla Tapea Chin Meun, Jacquot Tiatia et Ataria Firiapu.