À Rimatara, c'est lancer du poids

Rédaction web avec Olivier Huc







Suite des jeux inter-île à Rimatara avec les femmes et hommes fort des Australes dans l’épreuve du lancer du poids. Pour la finale, les femmes devaient propulser un engin de 3kg. C’est l’athlète de Rurutu, Liline Haatani qui l’emporte avec un jet à 11m49, devant Maimiti Tau de Rapa.« Il y avait du stress, car les autres candidates sont fortes, surtout celles de Rapa ! », explique la gagnante.Chez les hommes, il y a eu du combat entre Tumata Atani de Raivavae, Mike Ariimoana de Tubuai et Walter Tereua de Rimatara. Mais Walter obtient le meilleur lancé avec une marque à 13m22 pour un poids de 5kg. « J’étais très nerveux ce matin, j’ai mal dormi cette nuit mais pourtant personnes n’a pu me battre. Cela veut dire que je suis le meilleur des Australes ! Je suis heureux », affirme-t-il.Le concours aura révélé des athlètes des îles puissants et prometteurs pour les officiels de la fédération Tahitienne d’athlétisme. Albertine An, de la fédération, affirme même pouvoir faire des détections.Pour rappel, Rurutu conserve la tête du classement provisoire des médailles de ces Jeux des Australes.