A Raiatea, les centenaires se déplacent pour voter

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Ce que nous confirme une électrice. "On est venu très tôt ce matin pour faire notre devoir et après, je file aux répétitions de Miss Raromatai qui sont à neuf heures."Mais, il ne fallait surtout pas oublier sa pièce d'identité car sinon, pas de vote possible. "Oui, on m'a dit qu'il était obligatoire d'avoir les deux cartes, ma carte d'identité et ma carte d'électeur" déclare un électeur."Tout est vérifié afin de savoir si c'est vraiment la bonne personne qui vient voter. C'est pour cela qu'il faut la pièce d'identité. La carte d'électeur ne suffit pas." précise Toromona Teura, membre du bureau de vote.Pas de soucis pour les deux grandes stars de ce premier tour, deux centenaires, qui n'ont jamais manqué une élection. "C'est vraiment un exemple pour tous, si certains votent par procuration, elles, elles tiennent à venir voter. Félicitations à ces deux doyennes car ce sont des exemples pour tout le monde." clame Sylviane Terooatea, la maire de Uturoa.