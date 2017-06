À Punaauia, on vient voter en beauté !

Si les législatives permettent de choisir des députés, elles sont aussi une occasion de se faire une beauté. Comme pour chaque élection, les sympathisantes portent avec fierté leurs plus belles tenues locales. Chemises et des robes fleuries, couronne sur la tête et tiare à l’oreille étaient les accessoires indétrônables de cette nouvelle collection 2017.



"C’est une habitude, c’est culturel, c’est la tradition, c’est même inné", lance une électrice.



"J’apporte un peu de bonne humeur en allant voter", sourit une autre.