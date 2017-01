A Pirae, une pizzeria solidaire

Manon Kemounbaye Della-Maggiora

Une idée inspirée du principe des café suspendus, concept qui s'est beaucoup développé en Europe et qui consiste à commander un café qui sera offert à quelqu'un dans le besoin. "On ne savait pas qui des personnes qui viendraient à la pizzeria seraient des sinistrés", explique Yann. Les bons sont une manière de s'assurer que l'aide parviendra bien à des personnes qui en ont besoin.Depuis mardi, près de 60 bons ont été acheté. Yowko pizza espère atteindre les 100 bons lundi et, peut-être, inciter d'autres sociétés à reproduire le modèle.Yowko pizza a ouvert il y a deux ans à l'initiative de Yann, diplômé d'une école de commerce et son frère Yoann, ancien stewart qui a passé un CAP boulangerie. Une reconversion totale qui a porté ses fruits. Après les pizzas, Yowko s'est lancé dans la fabrication de pain.